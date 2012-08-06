《全球重要经济事件一览表》--8月6日-8月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)
8月6日(一)
麻州剑桥--美国联邦储备理事会主席贝南克透过预录的录影,在所得及财富研究国际协会第32届大会发表演讲(1300).
8月7日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源前景.
塔林--爱沙尼亚央行公布月度通胀报告.
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0430).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美联储全体成员会议上,就个人理财教育的重要性简短发言,并回答现场和视频参与人士的提问(1830).
8月8日(三)
东京--日本央行举行货币政策会议(第一日).
伦敦--英国央行公布通胀报告(0930).
伦敦--加拿大央行总裁卡尼在金融时报全球商业领袖会议发表演讲(1020).
8月9日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).
东京--日本央行宣布货币政策决议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
8月10日(五)
东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报.(0500)
悉尼--澳洲央行公布货币政策声明.
巴黎--国际能源署公布8月石油市场月报.
8月13日(一)
东京--日本央行公布7月11-12日货币政策会议的会议纪录(2350).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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