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亚洲 | 2012年 8月 6日 星期一 09:05 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月6日-8月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月6日(一)

暂无重要经济事件.

8月7日(二)

科伦坡--斯里兰卡央行公布8月货币政策评估(0200).

新德里--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在金融包容性会议致开幕辞(0400).

布达佩斯--匈牙利央行货币理事会非议息会议.

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

8月8日(三)

曼谷--泰国央行公布7月25日会议记录(0200).

8月9日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

首尔--韩国央行宣布利率决定(0100).

雅加达--印尼央行宣布利率决议(0500).

孟买--印度央行举行央行理事会议(0430).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.

利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

8月10日(五)

马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.

波哥大--哥伦比亚央行公布7月货币政策会议记录.

布拉格--捷克央行公布8月2日货币政策会议记录.

巴黎--国际能源署(IEA)公布8月石油市场报告.

8月11日(六)

孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加由Centrum Capital Ltd组织的企业债务重组研讨会.

孟买--印度央行副总裁H.R. Khan主持主题为"激活债市"的小组讨论(1100).

8月13日(一)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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