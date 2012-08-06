《新兴市场重要经济事件预告》--8月6日-8月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)
8月6日(一)
暂无重要经济事件.
8月7日(二)
科伦坡--斯里兰卡央行公布8月货币政策评估(0200).
新德里--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在金融包容性会议致开幕辞(0400).
布达佩斯--匈牙利央行货币理事会非议息会议.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
8月8日(三)
曼谷--泰国央行公布7月25日会议记录(0200).
8月9日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100).
雅加达--印尼央行宣布利率决议(0500).
孟买--印度央行举行央行理事会议(0430).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.
利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
8月10日(五)
马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.
波哥大--哥伦比亚央行公布7月货币政策会议记录.
布拉格--捷克央行公布8月2日货币政策会议记录.
巴黎--国际能源署(IEA)公布8月石油市场报告.
8月11日(六)
孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加由Centrum Capital Ltd组织的企业债务重组研讨会.
孟买--印度央行副总裁H.R. Khan主持主题为"激活债市"的小组讨论(1100).
8月13日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
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