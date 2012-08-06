〔路透调查〕多数美国初级市场交易商仍预期FED将推出第三轮量化宽松(更新版)

(新增细节)

* 预估中值显示QE3机率为63%

* 多数交易商预期美联储9月宣布刺激措施

* 一些交易商称聘雇情况改善或许拉长美联储观望时间

路透纽约8月3日电---尽管上个月美国聘雇情况有所改善,但多数华尔街经济分析师仍预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)今年将有进一步动作,以刺激经济成长,多数分析师预期最快9月宣布.

路透对17家初级市场交易商的调查预估中值显示,FED第三度大举买进债券扩大资产负债表的机率为63%.

13家交易商预期,FED将在9月的下次政策会议推出;路透7月6日调查16家交易商时,仅有八家预期9月推出.

美国共有21家初级市场交易商.

周五调查是在美国就业报告公布后进行.就业报告显示,7月新增16.3万个就业岗位,为五个月来最多.这高于分析师预估的新增10万个,一些交易商因而略为降低对第三轮量化宽松(QE3)的预期.

7月调查之前公布的就业报告较预期疲软,预估中值显示预测QE3的机率为70%.

"7月数据改善,符合我们认为第三季就业增长及活动将好转的看法,我们预期这足以让FED按兵不动,"巴克莱资本首席经济分析师Dean Maki称.

但许多受访者指出周五就业报告有一些弱处,足以支持FED采取行动,包括失业率升至8.3%、5月及6月的新增就业岗位数字下修.

"最显着的数字是改善了,但在这表面之下的报告内容不太好,"Jefferies & Co首席分析师Ward McCarthy称."就像美国经济一样,就业市场是在前进,但慢得令人沮丧."

在前两轮量化宽松措施中,FED买进2.3兆(万亿)美元抵押贷款债及公债.

若FED推出QE3,三家交易商预期买债范围只限于抵押贷款债券,其余交易商预期两类皆有.调查中值预测QE3规模为5,000亿美元.

一些交易商表示,FED或许会在9月会议宣布其他替代性刺激措施.

高盛预测比较可能在2012年底或2013年初再度推出量化宽松,但FED可能在9月会议表示,2015年年中之前都不打算调升隔夜利率.

五家交易商预测FED将在2014年升息,11家预期要等到2015年或更晚.一家预测2013年升息.

BMO Capital Markets经济分析师Michael Gregory认为,美联储可能一方面延后升息时机,同时降低支付银行超额准备金的利率.

"这两个作法有点相辅相成,而且说白了,FED也会喜欢看到各大报标题写着'FED降息,'"他称.

交易商认为未来一年美国经济滑入衰退的机率仅25%.(完)