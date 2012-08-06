《热点透视》必和必拓页岩气事业资产大幅减记,金字招牌颜面无光

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison; 编译 蔡美珍

路透伦敦8月3日电---必和必拓首席执行官高瑞思吞下自己的苦果,是正确的.必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)宣布美国页岩气事业减记28亿美元后,高瑞思放了他2012年的红利奖金.与必和必拓1,700亿美元市值相比,这笔减记金额看起来很小,而且并非出人意料.但必和必拓18个月前才以将近50亿美元买下这项资产.对于一家靠着精明经营美誉打天下的公司而言,这十分难堪.

去年2月,必和必拓从Chesapeake Energy(CHK.N)手中买下Fayetteville的48.7万英亩页岩气储量资产,被视为连续多起大型交易案失利后的一大突破.必和必拓是少数拥有可观石油事业的大型矿商之一.在美国页岩气领域发展过程取得一席之地,当时看来似乎是不错的战略.

但是这笔47.5亿美元的价格从一开始就显得买贵了.在收购案宣布之时,外界就已经清楚知道,页岩气产量大增正在造成燃气供应过利,将威胁到以生产燃气为主的油气井获利能力.当时美国燃气价格约在4.50美元/百万英热单位(mbtu),比2010年高位下跌约25%.到了今年稍早已经跌至低于2美元.即使以今天约3美元的价格,开采业者仍是赔钱.

必和必拓决定减记Chesapeake资产价值,表示它不预期供应过剩问题短期内会改善.就像其他燃气开采商一样,必和必拓将重心转移到油量较高的页岩储层,这些资源是必和必拓去年7月以120亿美元向美国Petrohawk买下.这项规模更大、更具企图心的收购案,并未受到这次资产减记的影响.

必和必拓不是唯一一家承认页岩资源买贵了的公司.壳牌石油(Shell)(RDSa.L)、BG BG.L及Encana Energy(ECA.TO)都在第二季认列减损.必和必拓宣布之后,其伦敦挂牌的股票上涨1.9%,显示投资人已经预期高瑞思会咬牙接受现实.

不过,这个时间点并不理想.面对成本节节上升,而需求日益降温,必和必拓和其他大型矿商都面临压力,要不就是向股东回馈更多现金,否则就要设法交代那些动辄数以10亿美元计的成长项目如何还能创造诱人的投资报酬.1月时,德意志银行估计,必和必拓需要斥资约500亿美元,才能让页岩产出在2020年时达到近四倍水准.这次的减记将让高瑞思的说服工作更加艰难.(完)