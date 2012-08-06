《日本个股焦点》夏普存续活路无多,或转型成为鸿海零组件供应商

路透东京8月6日电---现金短绌的日本夏普(6753.T)为了生存下来可能只剩下最后一个选项,那就是放弃消费性业务,未来则转型成为台湾合作伙伴鸿海(2317.TW)的零组件供应商.

在夏普获利前景恶化及评等遭到调降之际,投资人已经开始质疑这家具有百年历史企业的存活能力,该公司周一仍坚称鸿海需履行一项赔钱的认股协议.

夏普股价今年以来已跌掉近75%,而其债券的信用违约互换(CDS)则自2月起升高.

这家苦苦挣扎中的液晶电视业先锋正仰赖其主要往来银行的支持,包括瑞穗金融集团(8411.T)及三菱UFJ金融集团(8306.T)等.

一名银行界消息人士向路透表示,这些往来银行可能坚持要求夏普与鸿海更加紧密合作,并出售液晶显示器(LCD)事业以外的业务筹措资金,藉以换取援助.

夏普的再融资时程步步逼近.明年9月将有2,000亿日圆(25.4亿美元)的可转债到期,但夏普目前债务高达1.25万亿(兆)日圆、当中包括3,600亿日圆的短期商业本票,因此可能得要提前筹措资金.

4-6月当季,夏普录得净损1,380亿日圆,使得夏普的股东权益比率降至18.7%,低于一般认定的稳健水准20%.

夏普周四公布亏损扩大之前,本寄望以10%股权换取鸿海注资660亿日圆.这起交易是在3月达成协议,但资金尚未到位.

然而过去两个交易日夏普股价暴跌至190日圆以下,导致鸿海无意履行每股550日圆的认股协议.以夏普当前市值计算,鸿海若用660亿日圆进行投资将可取得三分之一的股权.

鸿海周五发布声明指出,已经与夏普达成共识,由于夏普股价剧烈波动,夏普同意鸿海无需依今年3月27日认股协议履行认股义务.[ID:nST0535979]夏普周一作出回应,坚称仍预期鸿海将以原始条件履约.

"我们没有同意这么做,"夏普发言人士Miyuki Nakayama被问及鸿海声明时表示.

不过夏普的选项若非接受减少注资,否则就是得同意让鸿海取得更多股权,在话语权加大的情形下,鸿海可能强烈主张夏普关闭电视机组装工厂,并出售太阳能及家电事业.

夏普股价周一收盘续跌5.73%至181日圆.鸿海股价以7%涨停作收,大涨5.7台币至87.30台币.(完)