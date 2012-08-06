〔台湾债市〕殖利率全面反弹,因美国非农就业数据强于预期

路透台北8月6日电---台湾债市殖利率周一全面反弹,因上周五美国非农就业数据强于预期,令10年期美国公债US10YT=RR殖利率大弹.五年券101/6更因台湾7月CPI年增率创近四年新高,在央行降息预期偏低打击下,殖利率弹幅最大.

交易商表示,虽然今日债市殖利率强弹,不过交易量普遍萎缩,主要因明日将标售20年期公债101/7,在无法确知实质买盘动态的前提下,多空双方都显得谨慎.一般认为,101/7得标利率将以1.60%为分界点,若标高于此一水准,则债市可能偏空.

"实质买盘对长券态度暧昧,虽然嫌利率低,但标出来的得标比重又很高."一主力证券商交易员称.

另一中型寿险业主管则称,101/7得标利率如何,要视同业缺券程度而定.不过这次标售筹码仅300亿台币,纵然目前利率偏低,但还是会取得基本量.

台湾主计处周一公布,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.46%,创下2008年9月成长3.10%以来高位,并高于路透调查的成长2.02%.主要因蔬菜肉类与油料费上涨,以及因旅游旺季团费上扬.[ID:nST0535857]

美国公债价格上周五下滑,指标公债收益率(殖利率)徘徊在一个月最高水准附近,此前美国公布的非农就业报告强于预期,刺激投资人减持避险美债.指标10年期美国公债US10YT=RR跌25/32,报101-21/32,收益率升9个基点,报1.565%,该收益率一度触及1.592%,为7月6日来最高,且升穿50日移动均线切入位.[US/NCN]

美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个,增幅为五个月最多,预估为增加10.0万个.[ID:nEAPA30DS3]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +3.50 0.9220 0.9130-0.9250 31.5

10 101/5 A01105=TWO +2.40 1.1850 1.1780-1.1883 140.5

20 101/7 A01107=TWO +1.80 1.6080 1.5955-1.6080* 7.5

* 表创该券交易以来殖利率新高

虽然市场观望101/7标售结果,不过也有交易员指出,101/7标售后,30年券101/8又紧接着在21日标售,这也让实质买盘是否会提前在101/7表态更难捉摸.

"我觉得债市会陷入整理,10年券殖利率未弹破1.192%季线关卡前,偏多趋势不会改变."她说.

另一主力证券商交易员也提及,虽然8月有两期长债标售,但市场资金颇为充沛,且第三季发债金额偏低,因此期待殖利率标高可能不容易.

台湾央行将在明日中午标售20年券101/7,金额300亿台币;21日标售30年券101/8,金额300亿.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.6560

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1850

5 101/6 A01106=TWO 0.9220

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)