〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,存单交割及联贷拨款令资金分配不均

* 一年期存单交割且大型联贷拨款

* 各家机构资金多寡不均

* 拆款及短票利率持平

记者 李盈蒨

路透台北8月6日电--台湾银行间短期利率周一持于近期水位,尽管新提存期初始,但受一年期存单交割与大型联贷案拨款影响,市场资金略显分配不均.不过,在无特别松紧因素影响下,预料本周短率将能持稳整理.

资金调度人士指出,因应1,000亿台币的一年期存单发行,外商银行资金供给下降,另有大型联贷案拨款及联发科(2454.TW)现金股利发放,各家机构资金水位多寡不一.不过,银行旬初操作弹性,票券商资金缺口亦不大,拆款高位利率甚至稍见收敛.

"外商银行不好找钱,但期初压力没那么大,也不会想拿太贵的钱."一位大型行库交易人士称.

公股银行交易员表示,消费者物价指数(CPI)较预期上扬,使得物价压力增加,预期央行短线以不变应万变的可能性最高.至于本周,由于时序尚处于旬初,预估除金融机构调整尾数的小幅资金需求外,市场料安静无波,短率将持稳.

台湾主计处公布,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.46%,创下2008年9月成长3.10%以来高位,并高于路透调查的成长2.02%.主要因蔬菜肉类与油料费上涨,以及因旅游旺季团费上扬.[ID:nST0535857]

本地时间15:30银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.387%,上日报0.40%;区间则落在0.295-0.60%,上日在0.295-0.65%.

一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.64%,上日报0.388-0.65%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,发票量清淡,而月初来自一般企业的资金供给相当旺盛,因此票券商和银行承做的短票交易少,市场安静让成交利率维持在区间内.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,特定大型公股行库则成交在0.84-0.85%,大致同于上日.

央行今日存单到期金额4,508亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆905.4亿台币,接下来依序为周二237亿、周三2,570.4亿、周四732亿及周五2,858亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五当日超额准备为202亿台币;累计超额准备为2,613亿台币,加计前期1%的超额准备为3,214亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率持稳.时序进入旬初,市场资金状况普遍宽裕,找券需求增加,但0.73-0.74%的成交区间仍是铁板一块,难以撼动.

资金调度人士指出,虽然市场资金充裕,不过银行与寿险等对利率相对坚持.再加上8月仍有上市公司要发放现金股利,因此要将RP利率向下带的难度不低.

"我是想向下拉,但客户对利率还是坚持."一证券商交易员说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同上日.

交易商表示,本周二将有56亿台币的国泰世华金融债交割,周五则有300亿的20年公债101/7交割.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0534251](完)