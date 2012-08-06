〔台湾汇市〕台币兑美元收升4.2分,CPI高于预期令央行阻升趋缓

路透台北8月6日电---由于美国非农就业报告优于市场预期,提高市场风险胃纳,令台湾汇市周一走强,惟央行尾盘例行性调节,台币兑美元TWD=TP小幅收升4.2分,料短线台币仍属盘整格局.

汇银人士指出,台股及非美货币走势将是影响台币后市的关键,今天主要亚币续扬及台股盘中企图挑战7,300点,双双激励台币走升,惟央行尾盘温和调节,令台币升幅缩减.交易员预估明天台币主要交易区间仍将在29.850-30.050元区间盘整.

"近期物价波动大,央行现在陷入两难,为缓和通膨压力,没有太多阻升动作."一位大型公股银行交易人士说.

他表示,今年央行的消费者物价指数(CPI)年增率目标是保2%,但7月CPI年增率超过2%,因此央行的稳定物价压力提高,推估央行为守稳物价,阻升动作将会趋缓,台币以缓升机会较高.

但也有大型官股交易员认为,上周外资的美元卖压有见部分回补,加上台币再升值还是有其压力存在,毕竟欠缺基本面支撑,料近期台币在29.900元较难突破.

台湾主计处周一公布,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.46%,高于路透调查的成长2.02%.主要因蔬菜肉类与油料费上涨,以及因旅游旺季团费上扬.[ID:nST0535861]

另一交易员指出,今天台湾汇市仍见外资股利汇出的动作,股利因素仍将会持续影响台币走市.

企业发放股利议题,本周有5家大型个股登场,包括联发科(2454.TW)、台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)、矽品(2325.TW) 及台达电(2308.TW)皆陆续在本周发放股利.欲浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0536439].

台湾股市.TWII周一收涨0.95%至7,286.33点;今天外资及陆资在台股微幅扩大买超至122.42亿台币,上交易日为买超6.32亿.[ID:nST0536455]

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期换汇点折价幅度同步扩大约3分.

韩元周一带领新兴亚币上扬,因美国就业数据好于预期,及对欧洲将采取行动缓解债务危机的憧憬刺激风险胃纳.[ID:nSB1709150]

美国劳工部周五公布,7月非农就业岗位增加16.3万个,增幅为五个月最多,预估为增加10.0万个.[ID:nEAPA30DS3]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.960 30.002 29.850-30.010 30.010 7.27 6.63

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.940 29.960 29.900-29.940 29.919 3.04 2.37

COSMOS1

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.020/-0.010

美元/台币六个月期 -0.225/-0.195 -0.190/-0.170

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