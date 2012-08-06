全球外汇市场8月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣安助淳在内阁会议后召开记者会
0430 - 澳洲央行利率决议
0545 - 瑞士7月失业率
0715 - 瑞士7月消费者物价指数(CPI)
0800 - 意大利6月工业生产
0800 - 挪威6月制造业生产
0830 - 英国6月工业及制造业生产
0900 - 意大利第二季国内生产总值(GDP)初值
1000 - 德国6月工业订单
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售
1255 - 美国Redbook连锁店一周销售
1830 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就个人金融教育的重要性与来自全国的教育人员举行会议.
1900 - 美国6月消费者信贷
2350 - 日本6月经常帐、7月银行放款余额
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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