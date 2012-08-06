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亚洲 | 2012年 8月 7日 星期二 07:22 BJT

****日韩经济指标预测--8月7日-8月14日****

路透8月7日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月6日当周--------------------------------

8月6日(一)

2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,705

8月7日(二)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +0.7%

　2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 6月 盈余4,150 盈余2,151

(较上年同期) -23.0% -62.6%

8月8日(三)

0300 韩国L货供额 6月 -- +9.2%

0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 43.8

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超89

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超765

2350 日本机械订单(较前月) 6月 +10.9% -14.8%

(较上年同期) -5.1% +1.0%

8月9日(四)

-- 韩国央行利率决议 8月 -- 3.00%

0300 日本央行利率决议 8月 -- 0.1%

0500 日本消费者信心指数 7月 -- 40.4

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -1.4%

(较上年同期) -- +0.8%

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -1.6% -1.3%

8月10日(五)

0430 日本工业生产 6月修正值 -- -0.1%

产能利用率指数(较前月) 6月 -- -2.2%

----------------------------------8月13日当周--------------------------------

8月12日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +1.2%

环比年率 +2.5% +4.7%

8月13日(一)

暂无重要经济数据

8月14日(二)

暂无重要经济数据.(完)

--编译 张若琪;审校 侯向明

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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