〔希腊经济〕希腊今年将出售天然气和电网营运商,加速民营化进程--消息

路透雅典8月6日电---希腊一名政府官员周一告诉路透,该国恢复民营化的努力,希望9月底前敲定对其国有天然气公司和气体供应网运营商具约束力的出价,并盼秋末完成出售.

为重获国际借款者的信任,使该国正常运转,由保守派领导的希腊新政府已将加速民营化视为当务之急,但也承认5月和6月两次选举延误了进程.

在政治领袖和财长就民营化开会后,该名官员称,政府的优先要务还包括出售博彩公司OPAP(OPAr.AT)、雅典旧机场,以及雅典和Corfu及Rhodes岛的建筑.

"除了带来收入外,我们还打算透过民营化改变政府在经济扮演的角色."这名要求匿名的官员说.

他表示俄罗斯、意大利、美国和法国企业曾表示对天然气公司DEPA和气体供应网营运商DESPA有兴趣.

希腊最初的目标是在2015年前藉民营化挹注500亿欧元(620亿美元)收益,但因计画启动缓慢,目标已降至190亿欧元.

前民营化负责主管Costas Mitropoulos估计,希腊2012年透过民营化能筹得的资金不会超过3亿欧元.上月Mitropoulos在指责政府阻碍他出售资产后已下台.

政府原订定今年的目标是30亿欧元.

政府曾表示,民营化计画中超过九成包括租赁和出售国有土地及基础建设的使用权.(完)