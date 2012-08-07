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亚洲 | 2012年 8月 7日 星期二 11:30 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,金融债交割但整体资金水位平平

路透台北8月7日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持平,尽管有56亿台币的国泰世华金融债交割,却无碍资金调度,交易商不难找钱,成交利率则维持不变.

资金调度人士指出,旬初银行体系资金偏松,但寿险和投信资金供应相对平平,而且为考量下半周公债交割的用钱需求,资金落点倾向落短;另有交易员称,台股上日收红,见投信基金因应股票交割而抽离RP市场.

不过,他们强调,资金虽有进有出,整体资金水位没太大变化,要补齐缺口也不难.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.

交易商表示,周五有300亿台币的20年公债101/7交割.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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