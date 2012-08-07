〔台湾货币市场〕银行资金充裕且短率波动不大,仍需注意股利发放

* 本地与外商银行资金供给充裕

* 短率没有太大波动

* 现金股利发放恐令资金稍嫌不均

记者 李盈蒨

路透台北8月7日电--台湾银行间短期利率周二持平,今日央行存单到期量虽然仅有237亿台币,市场交投相当平静,外商银行资金仍不少,金融同业间调度有序.由于近期除股利发放外,没有其他紧缩因素,预料短票利率波动不大.

资金调度人士表示,除外商银行资金充裕外,本地银行也有余钱可供拆出,调度氛围较上日轻松许多,使得银行与票券商拆款高档利率逐渐松动回落.另外,现金股利陆续发放亦造成场上资金水位挪移,然金额不大且发放日期分散,影响相当有限.

"资金可能有些不均,不过才旬初应该不至于到特别紧."一位本地银行交易主管称.

除台塑(1301.TW)今日发放244.84亿台币现金股利外,接下来还有三家大型个股登场,包括南亚(1303.TW)、矽品(2325.TW) 及台达电(2308.TW)皆陆续在本周发放股利.欲浏览更多台湾上市柜公司现金股利发放日期请见[ID:nST0536439]

本地时间15:27银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.39%,上日收在0.388%;区间则落在0.388-0.60%,上日在0.295-0.60%.

一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.65%,上日报0.388-0.64%.

**短票利率持稳**

短票方面,票券商表示,发票稀少且资金缺口小,有余钱的行库买票意愿不差,惟对利率态度坚持依旧,指标利率持于当前水准.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,与特定大型公股行库则成交在0.85%,大致同于上日.

央行今日存单到期金额237亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆905.4亿台币,接下来依序为周三2,570.4亿、周四732亿及周五2,858亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为5亿台币;累计超额准备为510亿台币,加计前期1%的超额准备为1,952亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率持平,尽管有56亿台币的国泰世华金融债交割,却无碍资金调度,交易商不难找钱,成交利率则维持不变.

资金调度人士指出,旬初银行体系资金偏松,但寿险和投信资金供应相对平平,而且为考量下半周公债交割的用钱需求,资金落点倾向落短;另有交易员称,台股上日收红,见投信基金因应股票交割而抽离RP市场.

不过,他们强调,资金虽有进有出,整体资金水位没太大变化,要补齐缺口也不难.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.

交易商表示,周五有300亿台币的20年公债101/7交割.(完)