《企业看点》--8月7日财务活动报导摘要

路透8月7日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报周一报导指出,柯达(Eastman Kodak)EK.N准备拍卖1,100项的数码专利,已接获包括苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在内的两组投资人标单,开价介于1.5-2.5亿美元.[ID:nST0536631]

* 金融时报报导,全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)正与加拿大矿业及零售集团Harry WinstonHW.TO洽谈出售前者的钻石业务.[ID:nL6E8J708Q]

* 彭博报导称,尽管大宗商品前景疲弱,澳洲矿业大王Nathan Tinkler仍无意降低其欲收购Whitehaven Coal Ltd(WHC.AX)的52.5亿澳元(55.6亿美元)报价.[ID:nL4E8J62WE]

* 华尔街日报引述公司高层人士称,联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)计画收购TNT Express NVTNTE.AS的计画,可望在第四季获得欧洲监管当局的同意.(link.reuters.com/weg89s)

* 金融时报报导,中国最大视频公司优酷YOKU.N试图安抚投资人,该公司拟收购土豆TUDO.O的交易案有望在本季取得结果.(link.reuters.com/zeg89s)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)