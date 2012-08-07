〔台湾债市〕101/5殖利率先弹后跌,20年券标售结果消弭偏空气氛

路透台北8月7日电---台湾10年公债101/5殖利率周二先弹后跌,因中午标售的20年券101/7得标利率略有利于多方.殖利率曲线长端维持在历史低档区,将对中短券形成有力支撑.

对于101/7的标售结果,交易商表示,受上周五美国非农就业数据公布令美债殖利率大弹影响,市场气氛较为偏空,今日101/7标售结果出炉,可望压制空头气焰.尤其银行业拿了47.34%偏高比例的筹码,对盘势稳定度有正面助益.短期债市料呈现区间盘整,明日101/5殖利率看在1.16-1.19%.

"1.60%是心理关卡,标售结果有利于缓和偏空气氛."一主力证券商交易员称.

另一外商银行交易员则猜测,银行业这次拿下较高的比重,可能与大型金融机构上月没有明显买超有关."市场钱太多,绝对收益率的考量让他们多拿."

台湾央行今日中午标售101/7,得标利率为1.597%,符合市场预期,且创下该年期券标售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重47.34%、证券业19.66%、保险业32.33%、票券业0.67%.[ID:nST0536641]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +0.10 0.9230 0.9200-0.9350 55.0

10 101/5 A01105=TWO -0.45 1.1805 1.1770-1.1910 114.5

20 101/7 A01107=TWO -1.30 1.5950 1.5901-1.6100* 9.5

* 表创该券交易以来殖利率新高

今日101/7标售前,空头一度令101/5殖利率上测1.192%季线关卡,但至1.191%日高后即追空无力.多方反而逢高接手,搭配101/7标售结果出炉,令101/5殖利率终场收在偏低位置.

"测过季线后,除非欧美情况有变,否则中短券将有机会盘整."一票券商交易员说.

另一银行交易员也表示,虽然上周五美债殖利率反弹不少,但101/7得标利率依然在1.60%以下,此将有利于债市殖利率维持低档.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1805

5 101/6 A01106=TWO 0.9230

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)