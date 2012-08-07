《汇市简讯》从1.2360-70起至1.2300一线有欧元/美元买单

0555GMT
* 从1.2360-70起至1.2300一线有欧元/美元买单
* 在推测的期权障碍1.2450上方有上档停止单
* 利差交易不考虑用欧元作融资货币
* 对便宜的欧元区股票、较高收益的短券有一些低接买盘
* 欧元/日圆停止单在95.60下方、97.20上方.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
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