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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 14:09 BJT

《汇市简讯》从1.2360-70起至1.2300一线有欧元/美元买单

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* 从1.2360-70起至1.2300一线有欧元/美元买单

* 在推测的期权障碍1.2450上方有上档停止单

* 利差交易不考虑用欧元作融资货币

* 对便宜的欧元区股票、较高收益的短券有一些低接买盘

* 欧元/日圆停止单在95.60下方、97.20上方.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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