《汇市简讯》欧元/美元逼近到期选择权执行价1.2400

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* 继昨天后,今日仍有执行价1.2400的选择权到期

* 选择权障碍在1.2450及1.2500(1.2444为昨天触及的一个月高位)

* 1.2376为欧洲盘初触及的日低.1.2342为昨日低点

* 华尔街日报:国际货币基金组织(IMF)敦促欧洲减轻希腊压力

* 纽约时报:波士顿FED总裁罗森格伦赞成扩大买债.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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