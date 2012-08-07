《即时观点2》台湾7月出口连续五月衰退,通讯电子出口疲弱

路透台北8月7日电---台湾财政部周二公布,7月出口金额较上年同期衰退11.6%,明显劣于市场预估的衰退7.87%,亦为连续五个月出现衰退.因资通讯产品出口持续减少.

财政部并在新闻稿中称,短期出口扩增力道疲弱,出口金额将难明显弹升.

就产品别而言,7月出口以资讯与通信产品减7.0亿美元(-34.5%)、电子产品减5.5亿美元(-7.2%)、矿产品减5.1亿美元(-28.4%)等减少较多;惟交通运输设备及机械分别增加4.2%及1.5%.

财政部表示,累计1-7月前10大出口货品有八项较上年同期减少,分别为:资讯与通信产品(-23.3%)、化学品(-10.7%)、光学器材(-10.5%)、纺织品(-8.1%)、塑橡胶及其制品(-6.5%)、基本金属及其制品(-5.8%)、电子产品(-4.6%)、机械(-0.8%);惟交通运输设备出口64.1亿美元(+10.5%),为历年同期新高,矿产品出口113.3亿美元(+2.4%).

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主要数据:

--7月出口金额较上年同期衰退11.6%(市场预估衰退7.87%);上月为衰退3.2%

出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退11.0%;上月为衰退1.6%

出口至美国衰退20.0%;上月为衰退14.0%

出口至欧洲衰退14.4%;上月为衰退11.9%

--7月进口则较上年同期衰退3.2%(市场预期衰退5.70%);上月为衰退8.4%

--6月贸易收支为顺差9亿美元;上月为顺差25.8亿美元

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**市场评论**

--永丰商银经济学家SCOTT CHEN:

对于台湾出口量能萎缩并不感到意外,因为台湾电子产品出口表现已相当疲弱,这点从宏达电(2498.TW)股价就可看出端倪.另外在其他电子出口也同样出现不佳的情况,包括台湾通讯及面板等产业的表现也仍疲软.

但是台湾进口表现则较我们预期差,如果这显示资本投资走弱,这将是个不好的讯号,而台湾设备进口表现也显示近期有趋缓的讯号.

由于商品价格走扬,令贸易失衡的最大风险将落在第三季,如果商品价格失控的话,我们可能看到贸易赤字.

--凯基证券分析师 蔡耀德:

7月出口比我们预期好一点,但应比市场预期差.主要因宏达电7月营收年减45%所致,另油价下跌也导致出口金额下跌.但进入8月之后,因比较基期降低,且9月苹果(AAPL.O)有新产品推出,市场会有提前备货的库存需求.届时出口应该会反弹,可望在小幅衰退5%到零成长间.虽然出口表现不佳,但因第三季CPI窜高,在通膨因素影响下,央行年底前应该都不会降息.

--永丰金控分析师 黄韵玲:

出口数据虽然较上个月增加,但由于去年基期较高影响,同期衰退幅度较大.其中对中国出口衰退尤为严重,对日本及东协出口也由正转负,使得台湾对主要国家出口均呈负成长,另见资讯与通讯产品出口仍相当低迷.不过,资本设备进口倒是有增长迹象,可见投资有慢慢起来.

我们认为,经济成长相当堪忧,央行在今年9月及12月各降半码的可能性较大.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP微收升0.5分,报29.955.

--台股加权股价指数.TWII收升0.13%至7,295.46点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处最新预测2012年经济成长率为2.08%,出口年成长率为0.7%,进口年成长率为负0.54%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;美国和东协(东盟)六国也是台湾重要的出口地区. (完)

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