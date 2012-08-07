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亚洲 | 2012年 8月 7日 星期二 15:22 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆亚洲时段在96.85-97.13反覆拉锯

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* 欧元/日圆在亚洲时段缺乏方向,气氛仍偏空,但一些市场人士态度观望

* 欧元/美元寻找方向,传出低接买兴

* 市场欧元仓位仍偏空,对欧元区跌深股票及高收益债的买兴渐增

* 欧元/日圆在接近97.20水准有卖兴,买气则在96.80之前

* 上述水准附近有一些短线停损单.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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