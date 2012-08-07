《汇市简讯》欧元/美元上行,逼近期权障碍位

0722GMT

* 欧元/美元上档障碍位料在1.2450及1.2500

* 1.2500的障碍位规模庞大,其中有一部分是即将到期的1.2000双边碰触失效选择权(double no-touch option)

* 今日在1.2400有大规模的单纯期权到期,可能暂时限制走势

* 在1.2340-50有大量买单,1.2370-80的买气则相对较小(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]