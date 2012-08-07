《汇市简讯》欧元/美元有可能再度测试1.2444,若突破将加速上行

0728GMT
* 欧元/美元有可能再度测试1.2444,突破后将加速上行
* 日线动能目前仍偏多
* 欧元/美元周一触及1.2444,这是1.2693跌至1.2042的61.8%回档位
* 技术图表请点选:(link.reuters.com/jeh89s)(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
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