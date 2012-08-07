〔台湾汇市〕台币兑美元收升0.5分,后续关注韩国央行利率会议

路透台北8月7日电---台币兑美元周二随亚洲货币持坚,惟因央行尾盘温和调节,终场几乎收在平盘附近,交易员表示,市场关注周四韩国央行利率会议结果,将牵动台币走向.

汇银人士指出,外资已连续三个交易日买超台股,昨日买超更突破百亿台币,今天外资盘中偏向卖汇较多,但也有部分外资汇出股利所得,两相抵销后,外资进出并不明显,且出口商、进口商今天交易多为实质需求,令台币周一处于狭幅区间盘整.交易员预估明天台币主要交易区间仍将在29.850-30.000元.

"今天台币没有方向,因此实质交易上下区间很窄,"一位大型公股银行交易人士说.

另一大型公股银行交易员表示,由于近日台股偏向窄幅盘整,短期市场欠缺明确方向,料短线维持盘整格局,不过韩国央行周四召开利率会议，市场有部分预期韩国将再降息,因此不排除周四过后行情可能有新的局面.

此外,也有大型行库交易员坦言说,"若韩国再降息,对台币将偏空看待".

但也有外商银行交易员认为,这次韩国央行维持利率的可能性较高,对台币影响不大,加上部份外资放暑假,汇市交易将会清淡些,料本月台币将在29.900-30.050元区间盘整.

至于外资股利汇出议题,仍有两位交易员提及,今天台湾汇市仍见外资股利汇出,股利汇出将持续影响台币走势.本周有5家大型个股登场,包括联发科(2454.TW)、台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)、矽品(2325.TW) 及台达电(2308.TW)皆陆续在本周发放股利.欲浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0536439].

台湾股市.TWII周二收涨0.13%至7,295.46点;今天外资及陆资在台股买超75.73亿台币,为连续第三个交易日买超,上交易日为买超122.42亿.[ID:nST0536801]

多数新兴亚洲货币周二持坚,投资者对风险资产的偏好改善,因寄望中国和美国将采取刺激措施,且欧洲将出台进一步行动对抗债务危机,但获利了结令上档受限.[ID:nSB1711620]

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期换汇点折价幅度皆微幅缩减.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.955 29.960 29.870-29.989 29.960 6.49 7.27

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.920 29.940 29.918-29.943 29.935 2.54 3.04

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.050/-0.030

美元/台币六个月期 -0.210/-0.190 -0.225/-0.195

---------------------------------------------------------------------------- (完)