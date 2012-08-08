〔台湾货币市场〕8月8日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北8月8日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,570.4亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆9,673.5亿台币:
08/09 732.00亿
08/10 2,858.00亿
08/11 784.00亿
08/12 2,614.00亿
08/13 604.50亿
08/14 307.00亿
08/15 4,470.00亿
08/16 1,132.90亿
08/17 2,686.50亿
08/18 729.00亿
08/19 2,609.50亿
08/20 335.00亿
08/21 140.00亿
08/22 2,903.50亿
08/23 661.50亿
08/24 2,713.00亿
08/25 818.00亿
08/26 2,521.00亿
08/27 132.00亿
08/28 60.00亿
08/29 3,137.00亿
08/30 790.00亿
08/31 3,568.10亿
09/01 60.00亿
09/02 1,957.50亿
09/03 349.50亿
--公债还本付息84.125亿台币:
08/11 89甲11期12息 15.3750亿
08/12 99甲7期2息 14.0000亿
08/13 98甲5期3息 12.7500亿
08/14 97甲5期4息 15.7500亿
08/16 91甲7期10息 15.0000亿
08/22 100甲8期1息 11.2500亿
--国库券到期200亿台币:
08/28 财100-9 200亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/10: 101/7期20年期公债发行,金额为300亿台币.
--8/14: 财101-5期364天期国库券发行,金额为200亿台币,8月13日标售.
--8/24: 101/8期30年期公债发行,金额为300亿台币,8月21日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI