《汇市简讯》欧元/英镑有升向30日波林格区间上椽线的空间

0840GMT * 欧元/英镑日线动能仍偏多,因此有上行的可能 * 可能进一步升向30日波林格区间上椽线(0.8061) * 在0.7960作多,上看0.8060,停止单在0.7917下方 * 浏览技术分析简图,请点选:(link.reuters.com/wuh89s)(完) --编译 戴素萍;审校 白云 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=