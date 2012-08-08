《台湾经济专栏》欧债危机冲击出口,政府应先巩固短期出口动能

(本文由台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德提供)

为了因应欧债危机冲击，政府提出「经济景气因应方案」及「中长期经济策进方案」，希望透过七大策略及两大主轴来提振国内景气，但从近半年执行绩效所反映的经济数据看来，并没有达到预期的成效。为此，政府近期紧锣密鼓地召开大型财经会谈，针对输出、人力、投资、产业，以及政府效能等五大面向听取工商界建言，并据以进行滚动式修正现有对策。对于政府终于启动新一波机制，我们表达肯定，同时也提出三点可使产业「有感」的建议，供政府参考。

就当前局势观察，台湾应先巩固短期的出口动能，方可力保出口能在下半年恢复成长，尤其是自中国大陆实施进口替代政策以后，不仅成功建置自己的供应链，取代各国销中商品，未来在其扩大出口退税货品范围后，更可能凭藉低价优势获取更多市场。对此，我们建议政府应先平衡我与他国的竞争条件，运用优惠措施全面性扩大冲退税货品范围，协助厂商降低成本及售价，同时在扩展贸易版图时，不要局限于距台湾5小时航程距离内的中国、双印、越南等邻近地区，而应加强拓展中亚、中欧、中南美及非洲等着墨较少的「三中一非」市场商机，协助厂商开创新的贸易领域。

再者，近来厂商投资因景气低迷而裹足不前，加上对国内土地、劳动力、资金等问题有所疑虑，而政府虽然提供工业区土地租金优惠或市价化优惠方案，来解决土地需求问题外，也陆续透过跨部会协调来解决劳动等相关议题。然而，厂商常因政府协商未有具体共识，只能等待法规成熟后再投资，或者等不及政府迟而未决的决策过程，直接进行海外投资，导致民间投资近来呈现低迷。在此非常时期，我们建议参照1950年「奖励投资条例」模式，结合土地、劳工条件及法规松绑，推出限时限量的优惠配套方案，例如在限定期间内，对台有具体投资之厂商，给予土地租金长期优惠，租税减免，或大额外劳搭配本劳等专案措施，吸引厂商能以「限时抢购」的心态来加速投资脚步。

最后，就今年上半年台湾经济表现来看，无论是第1季0.39%的正成长或第2季负成长0.16%，各项因子的贡献度中可以明显看出，来自输入减少所带来的贡献最高。如果能将因景气低迷被动式进口减少，转换为积极且主动的「进口替代」，结合现有的「节能环保」与「提高产业竞争力」等政策，不仅可维持国内经济成长，更有助于下一波出口的扩张，由1950及1970年代两次台湾进口替代都可看出，此一政策不仅可应付较为中长期的变局，更可推动产业往上游整合，促进产品价值的提升，用于今日，更可让厂商对政府施政「有感」，也能引领民间企业跟随投入其具体目标。

当前，台湾面对全球化压力的挑战，各界充满焦虑感与急迫感，政府不仅不能再墨守旧有思维，让行政效率虚耗于悬而未决的政策协商过程，更应提出能够立竿见影的非常措施。因此，我们提出了「三中一非」的出口拓展政策、「限时限量」的促进投资措施，以及「第三次进口替代」产业政策等三项建议，盼望能对台湾所面临关卡提出解决之道，让台湾能够做好经济体质的调整，重新出发，为未来美好的经济前景开路。(完)