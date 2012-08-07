〔两岸经贸〕台湾行政院研拟取消陆资来台不得具控股权限制--政务委员

路透台北8月7日电---台湾行政院政务委员管中闵周二表示,希望短期内检讨目前陆资来台投资股权受限问题,将取消一些产业的控股权限制.

管中闵在一媒体聚会上指出,陆资来台限制的确过多,台湾应该"不是怕别人来,是怕别人不来."他称希望近期能检讨相关限制.

他并举例指出,近来面临大幅亏损的台湾面板业,当前在台湾的陆资来台投资办法中,尚不能取得企业的控制权,但台湾面板产业的光景已没有多少时间,"陆资有所有权都未必来,不晓得在限制什么?"

台湾经济部此前数度修正陆资来台投资办法,对面板产业等敏感产业的陆资投资股权规定不得具控制权,但仍需专案审查.

台湾面板双虎友达(2409.TW)与奇美电(3481.TW)近来亏损连连,友达第二季大亏124.61亿台币,奇美第二季也大亏95.65亿台币.

**将以法令松绑调体质**

此外,管中闵还指出,目前行政院正研拟中长期因应景气方案,将检视可松绑的法令及制度上的调整,提供企业友善的发展环境,让具有关键技术的中坚企业得到发展,而非像过去一样倾一国之力注入特定大型产业.

"过去由政府倾力协助特定产业的策略无法继续,...现在已不可能靠政府砸钱创造企业."他说.

他也认为台湾必须开发新兴市场及穆斯林市场,采取"贸易南进"策略.他表示,台湾过去由于垂直分工而以中间材出口大陆的模式已逐渐消失,台湾和大陆水平分工的结果,已可预见台湾出口大陆的依存度将逐渐降低.

管中闵称,政院已准备从五大方针着手调整台湾经济体质,包括推动产业多元创新、促进输出拓展市场、强化人才培育训练、促进投资推动建设及精进各级政府效能.

台湾主计总处此前七度下修今年全年经济成长率至仅有2.08%,官员称很难判定景气谷底已经出现.分析师则认为,政府财政政策支持将更趋积极.[TW-GDP-CMN](完)