版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:01 BJT

台湾经济指标预测--8月8日至9月7日

路透台北8月8日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
 
  日期  当地时间  经济指标/活动       公布月份     预估值          前值     

  -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 
   8/20   1600    外销订单              7月           --         -2.62%(年变动率) 
   8/20   1620    经常帐               第二季         --        顺差109.3亿美元 
   8/22   0830    季调失业率            7月           --            4.24%  
   8/23   1600    工业生产              7月           --           -2.44%(年变动率)   
   8/24   1610    M2货币总计数          7月           --           +4.19%(年变动率) 

   -------------------------------9月3日当周---------------------------------------- 
   9/5    0830    消费者物价指数(CPI)   8月           --           +2.46%(年变动率) 
   9/5    1610    外汇存底             8月底          --            3,911.08亿美元 
  *9/7    1600    商品出口              8月           --           -11.6%(年变动率) 
  *9/7    1600    商品进口              8月           --            -3.2%(年变动率) 

    --     --     国内生产总值(GDP)    第三季         --       概估值-0.16%(年增率) 
    --    1700    央行理监事会议       第三季         --       重贴现率1.875% 
 
  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE  
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) 
 
  --记者 高洁如; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐