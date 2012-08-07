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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 06:33 BJT

全球外汇市场8月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月7日

2350 - 日本6月经常帐、7月银行放款余额

8月8日

-- - 日本央行货币政策会议(第一天).

0545 - 瑞士第三季消费者信心

0600 - 德国6月进出口、贸易收支

0645 - 法国6月贸易收支

0930 - 英国央行公布季度通胀报告

1000 - 德国6月工业生产

1020 - 加拿大央行总裁卡尼在FT全球企业领袖会议中发表演讲.

1100 - 美国一周抵押贷款指数及再融资指数

1230 - 美国第二季非农生产率环比年率初值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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