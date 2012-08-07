全球外汇市场8月8日主要消息

标题新闻：标致雪铁龙预计并购欧宝可令2022年前年销量达500万台，每年节省多至20亿欧元－消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月7日
2350 - 日本6月经常帐、7月银行放款余额
8月8日
-- - 日本央行货币政策会议(第一天).
0545 - 瑞士第三季消费者信心
0600 - 德国6月进出口、贸易收支
0645 - 法国6月贸易收支
0930 - 英国央行公布季度通胀报告
1000 - 德国6月工业生产
1020 - 加拿大央行总裁卡尼在FT全球企业领袖会议中发表演讲.
1100 - 美国一周抵押贷款指数及再融资指数
1230 - 美国第二季非农生产率环比年率初值
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三下跌，因巴西首次放弃了允许进口的计划，原糖期货在未能升穿每磅21美分的心理阻力位后转跌。
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。