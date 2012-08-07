《美国金融焦点》渣打质疑纽约州监管当局的指责,市值蒸发170亿美元

* 纽约州监管当局称被隐匿的交易金额超过2,500亿美元

* 渣打称监管当局的命令"不完整且不准确"

* 白宫称其严肃看待违反经济制裁者

* 渣打股价下跌16.4%,触及三年低点

路透纽约/伦敦8月7日电---纽约州银行监管当局猛烈抨击渣打银行(STAN.L)隐匿与伊朗的交易,此举已引起投资人及该行质疑.渣打银行市值周二已因这个消息而蒸发了170亿美元.

白宫暗示对本案很有关注,并称政府"及其严肃"地看待任何违反经济制裁之举.

渣打银行称从2010年初就与美国当局谈过其与伊朗的交易,纽约州当局公开指责令其大感意外.

纽约州金融服务部主管Benjamin Lawsky周一称渣打银行是"恶棍机构",并威胁要吊销其在该州的银行执照.[ID:nST0536547]