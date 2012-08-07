《美国金融焦点》渣打质疑纽约州监管当局的指责,市值蒸发170亿美元

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
* 纽约州监管当局称被隐匿的交易金额超过2,500亿美元
* 渣打称监管当局的命令"不完整且不准确"
* 白宫称其严肃看待违反经济制裁者
* 渣打股价下跌16.4%,触及三年低点
路透纽约/伦敦8月7日电---纽约州银行监管当局猛烈抨击渣打银行(STAN.L)隐匿与伊朗的交易,此举已引起投资人及该行质疑.渣打银行市值周二已因这个消息而蒸发了170亿美元.
白宫暗示对本案很有关注,并称政府"及其严肃"地看待任何违反经济制裁之举.
渣打银行称从2010年初就与美国当局谈过其与伊朗的交易,纽约州当局公开指责令其大感意外.
纽约州金融服务部主管Benjamin Lawsky周一称渣打银行是"恶棍机构",并威胁要吊销其在该州的银行执照.[ID:nST0536547]
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。
路透纽约2月22日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 下降，因进口减少，而汽油和馏分油库存也降低。 API公布，在截至2月17日当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.12 7亿桶，分析师预估为增加350万桶。库欣原油库存减少170万桶。 API数据显示，上周原油日进口量减少150万桶，至739.8万桶。上周 炼厂原油加工量下降18.2万桶/日。 API公布，上周汽油库存下降89.3万桶，大致符合分析师预估。上周 馏分油库存大跌420万桶，远高于分析师预估为减少48.3万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)