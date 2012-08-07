〔希腊评等〕标准普尔将希腊评等展望下调至负面(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
(新增细节)
路透纽约8月7日电---评级机构标准普尔周二将希腊评等展望降至负面,称该负债沉重的欧元区国家可能需要国际金主的更多援助.
"预算整顿措施执行拖延,加上经济恶化,我们认为希腊在2012年可能需在欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助计画之下要求更多融资,"标普声明稿称.
"我们将希腊长期评等展望下调至负面,以反映万一希腊未能锁定下一笔EU/IMF援助金,其评等可能遭调降,"标普说.
希腊在必要的删减预算方面已有进展,但国际稽查人员本周表示,将在9月再次重返希腊,以评估希腊是否完成剩余的工作.
标普预估希腊经济在2012-13年将累计萎缩10-11%.
标普并确认希腊的CCC债信评级.
另外两家评级机构穆迪、惠誉给希腊的评级分别是C和CCC.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。
路透纽约2月22日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 下降，因进口减少，而汽油和馏分油库存也降低。 API公布，在截至2月17日当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.12 7亿桶，分析师预估为增加350万桶。库欣原油库存减少170万桶。 API数据显示，上周原油日进口量减少150万桶，至739.8万桶。上周 炼厂原油加工量下降18.2万桶/日。 API公布，上周汽油库存下降89.3万桶，大致符合分析师预估。上周 馏分油库存大跌420万桶，远高于分析师预估为减少48.3万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)