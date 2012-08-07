日韩经济指标预测--8月8日-8月15日****

标题新闻：标致雪铁龙预计并购欧宝可令2022年前年销量达500万台，每年节省多至20亿欧元－消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透8月8日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月7日(二)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 6月 盈余4,150 盈余2,151
(较上年同期) -23.0% -62.6%
8月8日(三)
0300 韩国L货供额 6月 -- +9.2%
0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 43.8
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超89
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超765
2350 日本机械订单(较前月) 6月 +10.9% -14.8%
(较上年同期) -5.1% +1.0%
8月9日(四)
-- 韩国央行利率决议 8月 3.00% 3.00%
0300 日本央行利率决议 8月 -- 0.1%
0500 日本消费者信心指数 7月 -- 40.4
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -1.4%
(较上年同期) -- +0.8%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.6% -1.3%
8月10日(五)
0430 日本工业生产 6月修正值 -- -0.1%
产能利用率指数(较前月) 6月 -- -2.2%
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月12日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +1.2%
环比年率 +2.5% +4.7%
8月13日(一)
暂无重要经济数据
8月14日(二)
暂无重要经济数据
8月15日(三)
0300 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -- -8.8%
进口(较上年同期) -- -5.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差27.0
2300 韩国失业率 7月 -- 3.2%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三下跌，因巴西首次放弃了允许进口的计划，原糖期货在未能升穿每磅21美分的心理阻力位后转跌。
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。