澳新经济指标预测--8月8日-8月15日****

标题新闻：标致雪铁龙预计并购欧宝可令2022年前年销量达500万台，每年节省多至20亿欧元－消息
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路透8月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月8日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 6月 -- -4.6%
房屋融资 +2.0% -1.2%
2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.5% 6.7%
就业增长(较前季) +0.3% +0.4%
就业参与率 68.6% 68.8%
8月8-13日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 7月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.3%
8月9日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.0 减少2.7
全职就业人数(万人) -- 减少3.35
就业参与率 65.3% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +4.5% +5.3%
8月10日(五)
0130 澳洲央行货币政策声明
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月12日(日)
2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +1.4%
8月13日(一)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.65% -1.50%
(较上年同期) +4.2% +4.4%
8月14日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 7月 -- 负3
企业状况指数 -- 负1
0130 澳洲汽车销售 7月 -- -0.6%
8月15日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +3.7%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.6%(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
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