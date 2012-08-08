〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第二周下滑,因进口减少

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透8月7日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料连续第二周因进口减少而下滑.
路透访问了11位分析师,平均预估8月3日止当周美国原油库存减少30万桶.受访者中有六位预计库存减少,五位预估为增加.
Jefferies Bache高级副总裁Andy Lebow称原因是原油进口减少.
美国能源资料协会(EIA)上周三公布,截至7月27日的一周,原油进口大幅减少,日均减少123万桶,至837万桶.原油库存减少652万桶,至3.7359亿桶.
美国石油协会(API)将在周二2030GMT公布库存报告,EIA将在周三1430GMT公布报告.
本次路透调查预估,上周汽油库存料减少110万桶.
"上周汽油库存可能因产量下滑而减少,或许是因为有一些炼厂停工,"Lebow说.
包括取暖油及柴油在内的馏分油库存料将增加60万桶.
炼厂产能利用率料将较前一周的92.2%下滑0.4个百分点,因有一些计画外的停工.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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