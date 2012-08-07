《台湾报摘》--工商时报8月8日

* 头版头条:

--出口惨兮兮!财政部统计处昨日公布7月进出口统计,7月台湾出口248.5亿美元,连续第五个月呈现衰退,年减幅度甚至扩大达11.6%,为近两年九个月来单月最大跌幅.官员分析,短期内台湾出口扩增力道仍显疲弱,恐难明显弹升.

* 其他:

--7月出口年增率大幅衰退,行政院政委管中闵昨日表示,再这么衰退下去,今年GDP得担心能否成长1.0%.目前正针对瓶颈推动中长期计划,从根本解决积弊,预计三年半能看到成效,要"忍耐痛苦才能看见天亮".

--鸿海(2317.TW)入股夏普(6753.T)重新议价案一波多折.鸿海发言人邢治平昨晚证实,"预计这二天就会发出联合声明,至于内容为何?以届时发布为准."透露出双方仍在为联合声明如何发声作最后研议,最快也可能在今日宣布.

--市场盛传中信金控(2891.TW)有意并购富鼎投信.相关人士指出,两家公司已将相关并购计划呈报金管会,并已进入最后签约阶段.富鼎投信总经理常景翔昨日指出,目前不便评论;中信金则指不回应传闻.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.