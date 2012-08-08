《台湾报摘》--经济日报8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--有感提振经济,行政院将四管齐下促进投资,最大亮点之一是"松绑陆资来台投资".政务委员管中闵昨日表示.短期内将启动第四波陆资来台检讨,他希望将很多行业规定陆资不得取得经营权的限制拿掉.这意味着台湾可望开大门迎接陆资.
* 其他:
--出口连五个月衰退,台湾经济研究院研究六所所长杨家彦表示,他个人认为今年全年出口可能是衰退的,经济成长率下修机会非常大,看到1%都算乐观,"全年能够维持不是负数"就不错了.
--台积电(2330.TW)董事长张忠谋昨日表示,台积电持有茂迪(6244.TWO)股票将从策略性投资,转为金融性投资,未来会在适当时机出脱持股.张忠谋这番话震惊太阳能业界,多数解读为"台积电有意放弃茂迪".
--上市柜公司7月营收陆续出炉,统计至昨晚为止,单月营收创历史新高个股仅17档,仍以苹果(AAPL.O)相关概念股居多.分析师认为,8月营收有望渐回升,但整体看来,今年恐怕只有"淡淡的旺季".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI