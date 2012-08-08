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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:14 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月8日

* 头版头条:

--有感提振经济,行政院将四管齐下促进投资,最大亮点之一是"松绑陆资来台投资".政务委员管中闵昨日表示.短期内将启动第四波陆资来台检讨,他希望将很多行业规定陆资不得取得经营权的限制拿掉.这意味着台湾可望开大门迎接陆资.

* 其他:

--出口连五个月衰退,台湾经济研究院研究六所所长杨家彦表示,他个人认为今年全年出口可能是衰退的,经济成长率下修机会非常大,看到1%都算乐观,"全年能够维持不是负数"就不错了.

--台积电(2330.TW)董事长张忠谋昨日表示,台积电持有茂迪(6244.TWO)股票将从策略性投资,转为金融性投资,未来会在适当时机出脱持股.张忠谋这番话震惊太阳能业界,多数解读为"台积电有意放弃茂迪".

--上市柜公司7月营收陆续出炉,统计至昨晚为止,单月营收创历史新高个股仅17档,仍以苹果(AAPL.O)相关概念股居多.分析师认为,8月营收有望渐回升,但整体看来,今年恐怕只有"淡淡的旺季".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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