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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 08:18 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月8日-8月15日****

路透8月8日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月6日当周--------------------------------

8月8日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 -- 945.7

再融资指数 -- 5,452.8

1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +1.3% -0.9%

单位劳工成本 +0.6% +1.3%

8月9日(四)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 21.33 22.27

1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.3%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差475 逆差486.8

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 37 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55

续请失业金人数(万人) 7月28日当周 328 327.2

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差10 逆差7.9

出口(亿加元) 390 388.8

进口(亿加元) 397 396.7

1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.3% +0.3%

趸售销售 +0.1% -0.8%

8月10日(五)

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加0.9 增加0.73

失业率 7.2% 7.2%

全职就业岗位(万个) -- 增加2.93

兼职就业岗位(万个) -- 减少2.2

就业参与率 -- 66.7%

1230 美国出口价格 7月 持平 -1.7%

进口价格 +0.1% -2.7%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月3日当周 -- 122.2

1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,030 赤字600

----------------------------------8月13日当周-------------------------------

8月13日(一)

无重要经济数据公布.

8月14日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 7月 -- 91.4

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月11日当周 -- --

1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% -0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.4%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +0.5% +0.7%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.6%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月11日当周 -- --

1400 美国企业库存 6月 +0.3% +0.3%

1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 47.0

8月15日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月10日当周 -- --

再融资指数 -- --

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平

(较上年同期) +1.7% +1.7%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1230 美国实质所得 7月 持平 +0.5%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 7.40 7.39

1300 美国净资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入550

外资购买美国公债(亿美元) -- 买超459

1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.4%

产能利用率 79.1% 78.9%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 35 35

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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