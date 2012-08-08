美国与加拿大经济指标预测--8月8日-8月15日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透8月8日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月8日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 -- 945.7
再融资指数 -- 5,452.8
1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +1.3% -0.9%
单位劳工成本 +0.6% +1.3%
8月9日(四)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 21.33 22.27
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.3%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差475 逆差486.8
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 37 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55
续请失业金人数(万人) 7月28日当周 328 327.2
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差10 逆差7.9
出口(亿加元) 390 388.8
进口(亿加元) 397 396.7
1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.3% +0.3%
趸售销售 +0.1% -0.8%
8月10日(五)
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加0.9 增加0.73
失业率 7.2% 7.2%
全职就业岗位(万个) -- 增加2.93
兼职就业岗位(万个) -- 减少2.2
就业参与率 -- 66.7%
1230 美国出口价格 7月 持平 -1.7%
进口价格 +0.1% -2.7%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月3日当周 -- 122.2
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,030 赤字600
----------------------------------8月13日当周-------------------------------
8月13日(一)
无重要经济数据公布.
8月14日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 7月 -- 91.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月11日当周 -- --
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% -0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.4%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.5% +0.7%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月11日当周 -- --
1400 美国企业库存 6月 +0.3% +0.3%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 47.0
8月15日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月10日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平
(较上年同期) +1.7% +1.7%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1230 美国实质所得 7月 持平 +0.5%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 7.40 7.39
1300 美国净资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入550
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超459
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.4%
产能利用率 79.1% 78.9%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 35 35
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI