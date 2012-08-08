《台湾重要政经日程》--8月8日-12月31日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
==================今日重要政经消息====================== 8/8(三) --两岸江陈会谈,将签署投资保障协议.(至周四) --14:00 联电(2303.TW)公布7月营收. ==================近期重要政经消息====================== 8/9(四) --14:30 中信金控(2891.TW)业绩说明会. 8/10(五) --13:30 台积电(2330.TW)公布7月营收. --14:00 富邦金控(2881.TW)业绩说明会. 8/13(一) --央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币. 8/20(一) --16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%. --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元. 8/21(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币. 8/22(三) -- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%. 8/23(四) --16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%. 8/24(五) --16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%. 9/5(三) --08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%. --16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元. --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币. 9/7(五) *--16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%. 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 董永年; 审校 曾祥进
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI