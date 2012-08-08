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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:21 BJT

〔日本股市〕日经上涨1.4%,市场寄望美联储及欧洲央行或有刺激措施

路透东京8月8日电--日本股市日经指数周三连续第三天上涨,出口股带动大盘上攻,另外市场期待美联储及欧洲央行或将提供更多经济刺激措施,人气因而颇受激励.

日经指数.N225上涨1.4%,至8,923.42点,升破75日移动均线切入位8,807.78点,上看200日均线切入位8,955.67点.

东证股价指数.TOPX上涨1.2%,报752.70点.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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