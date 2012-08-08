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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小幅走低,市场静待本周稍后中国数据

路透首尔8月8日电---韩国韩元兑美元KRW=周三盘初小跌,在窄幅区间交投,在中国周四发布重要经济数据前投资者心态审慎. 0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,129.6韩元,上日国内收盘报1,128.8. 韩国综合股价指数.KS11上涨1.1%,报1,907.34. 三年期公债9月期货KTBc1微跌0.03点至106.23.

0025GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,129.6 1,128.8 日圆/韩元JPYKRW=R 14.3586/709 14.4224/294 韩国公债期货KTBc1* 106.23 106.26 韩国综合股价指数.KS11 1,907.34 1,886.80 ----------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完) --编译 张若琪;审校 孙茉莉 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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