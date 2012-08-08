〔日本数据〕6月经常帐连续五个月维持盈余,但前景不明朗(更新版)

(新增分析师评论,图表链结和细节)

* 6月经常帐盈余较上年同期下滑19.6%,预估为降23.0%

* 前景不明,因欧债危机打压出口需求

* 进口成长将放缓,因能源进口较上年同期减少

路透东京8月8日电---日本6月经常帐连续五个月仍维持盈余,因进口减缓支撑该国的国际收支.

6月经常帐盈余较上年同期下降19.6%,降幅低于分析师预估中值的降23.0%,也较5月同比降幅62.6%缓和,似呈暂时的改善迹象.

由于能源价格下跌有助抵销化石燃料进口增加的作用,进口可望进一步放缓.但经济分析师警告称,全球经济低迷导致海外需求疲软,出口可能受挫,且经常帐收支恐会缩水.

"鉴于油价调整,原油和天然气进口可能已触顶,而出口预计将复苏,尽管可能推迟到今年稍晚.照此,经常帐盈余降幅可能缩小."农林中金总合研究所经济分析师南武志称.

"但如果中国和美国经济未增速,就会使日本的出口和经常帐的复苏延后."

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(link.reuters.com/cec56s)

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财务省周三公布的数据显示,6月经常帐盈余为4,333亿日圆(55.1亿美元).路透调查预估中值为盈余4,150亿日圆.

日本央行为期两日的政策会议将于周四结束,可能提高对全球需求放缓和日圆再度升值的警告,暗示如经济复苏受到威胁,央行已准备好再度放宽政策.

据上个月一项路透调查,受强健内需的提振,今年日本经济表现料超越其他多数发达国家;但分析师已调降对工业生产的预估,因全球经济放缓形势益发明显.(完)