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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:24 BJT

《汇市简讯》日圆在隔夜市场回落,避险操作结束

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* 日圆几乎全面下跌,有一些试探性和选择性的风险资产买盘

* 一些日圆交叉盘仍亮眼,澳元、新西兰元、加元、土耳其里拉及波兰兹罗提受青睐.

* 走势与海外走势一致

* 海外股市变得便宜,需求看似也回笼

* 美国收益率较高使美元/日圆上涨,令空头回补重燃.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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