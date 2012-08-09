〔专栏节选〕贪污与兴利的界线--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月9日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

日前美国一名病态的蝙蝠侠迷血洗戏院，造成十二人死亡的惨案。这名枪手至少使用了三种武器，先是用散霰弹枪，接着拿步枪射击，直到可连发一百发子弹的弹匣卡弹，才亮出手枪。看清楚了，一百发子弹的弹匣耶！是什么样的场合，需要一百发子弹的弹匣，打殭屍吗？

然而，这起屠杀案最令人难以置信之处在于，事后政治圈竟然鸦雀无声；除了纽约市长彭博（Michael Bloomberg）之外，没有哪一位政客敢出声说，美国需要更严谨的枪枝管制法规。至少应该禁止购买可装填超过十发子弹的弹匣，这样看电影的观众，可以有机会在枪手换弹匣时逃跑。

事发后，为何连民主党总统欧巴马都尽量避谈枪枝管制问题？因为再三个月就要投票了，欧巴马不愿在此刻激怒裴林所代表的极右派人士；这些人手上持有的枪械，远胜过脑袋里装的东西。私人持有枪枝的支持者组织严密，资金也相当充沛，有票又有钱，足以在十一月逆转欧巴马的选情。令人难过的是，这十二个人就白白牺牲了。

台湾没有暴力犯罪，至少民众看电影不用担心要随时准备逃命。然而相较于蝙蝠侠迷的大屠杀，台湾的贪污或许不具戏剧性，但是问题却始终存在。原本大家期待最近牵涉到党政高层的林益世丑闻案，应该可以引发政府内部的自省，杜绝贪污问题，但同样也是鸦雀无声。

公平一点来说，台湾处理贪污问题不能说没有进展。国际透明组织（Transparency International）所公布的贪腐印象指数（Corruption Perceptions Index），台湾排名由二○○九年的三十七名，进步到一○年的三十三名，及一一年的三十二名；在亚洲排名仅落后新加坡、香港和日本。

这些进步要归功于立法院的改革、极度自由的媒体，以及政府官员素质的提高。不过，我仍看到不少因轻微程度的贪污，而使资源错置的案例。

这不禁让我想问，如果这些资源是以最佳方式运用，而不是流到相关官员友人的口袋，或是「捐赠」给特定官员，那么台湾的人均ＧＤＰ将可因此拉高多少？

最近我拜访一家台湾的新兴企业，这家公司拥有真正开创性的科技；负责人用十分讽刺的口吻表示，他们得自以色列政府的支持远高于台湾政府。

先前他们为取得研发经费，以及智慧财产权的保护，而向各个机构（包含各国政府）寻求金援，其中，他们最怕的就是三星。三星要求他们，不是接受投资，就是要在开发出来的产品上秀出三星的名号。

如果政府一定要把手伸进产业里，事实上没有多少产业需要这么干的，那么，很明显地，这个案子就是其中之一。但是该公司也暗指，理当支持和投资这类公司的机构都过于「政治化」──希望能先获得一些私人的「好处」，而非以严格的专业角度评估他们的实力。这点令人难过又可惜。(完)

--整理 李盈蒨

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.