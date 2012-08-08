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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 09:48 BJT

〔标题新闻〕辉瑞(Pfizer)海外非法行贿案与美国政府达成和解,将支付2,630万美元给美国SEC

备注:SEC为美国证券交易委员会的英文简写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8J72TS]

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