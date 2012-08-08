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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:40 BJT

《汇市简讯》韩股大涨令美元/韩元承压

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* 美元/韩元跌至1,128.3;韩股目前上涨1.5%

* 有可能测试1,125,不过美元兑日圆以外的其他亚洲货币表现持稳,疲弱的人民币中间价则没有助益

* 韩国央行明日召开会议,市场偏向认为按兵不动

* 韩国央行降息只是早晚的问题.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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