〔专栏节选〕那些年，我们一起追的多头--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月9日出版的当期「老谢开讲」专栏)

八月二日《苹果日报》财经版头版上面出现了一则「金价打底，年底前有行情」的新闻，报导称「欧美中市况下旬渐明，挑战一七三Ｏ美元的今年高点」，显示金价从去年八月反转下跌以来，已经历时一年，但市场上对金市的十一年大行情仍念念不忘。

金价的十一年大牛市从一九九九年年底展开，黄金的起涨是二五一．九五美元，此后金价遇上美国科技泡沫、九一一恐怖攻击、全球性的ＳＡＲＳ（严重急性呼吸道症候群疫情），再到金融海啸，最高峰则创在二Ｏ一一年八月欧债危机最烈的时候，金价的大多头持续了十一年，每年都拉出大约二Ｏ％的涨幅，过去十一年的涨幅，金价涨了六六三％，创下了商品行情难得一见的大涨幅。

过去一年来，黄金跌多涨少，近一年最低价是去年十二月下旬的一五二二．四二美元，近三个月则在一五五Ｏ至一六五Ｏ美元之间盘旋打底，技术面呈现的劣势则是金价在今年三月正式跌破年线之后，如今年线盖头而下，呈现空头结构，在技术面未扭转前，金价很难看出有大涨的潜力。而且，更要注意金价已经大涨逾十年，大家对于创过大涨幅的投资标的，在心态上一定要有「敬意」。

从历史上来看，任何飙升的标的，通常都是「山有多高，谷有多深」，凡是曾经飙过天价的资产，包括商品原物料、各国股市到个股，都要有「贵上极则反贱」的反市场心理，千万不要套牢在高档，否则经常「一失足成千古恨」。

最近的例子是宏达电的股价崩跌。去年四月二十九日这一天，股王宏达电的股价一度写下一千三百元的风光天价，结果仅仅一年光景，宏达电股价频创新低，到八月七日止，竟跌至二四Ｏ．五元，外资把宏达电目标价再下调到一六五元，这是罕见的天价股超大跌势，令人看得怵目惊心。其实二ＯＯＯ年左右，王雪红创立的威盛，一度祭出挑战英特尔旗号，股价大涨到六二九元，最后却惨跌到四．八九元，买到天价股的命运经常是惨烈的。

**八Ｏ年代的台、 日资产热潮**

其实在过去三十年的岁月，资深的投资人都见识到很多大机会，这些可能让我们赚钱或惨赔的机会，我们把握住多少？让我们一起回顾一下：

一、一九八Ｏ年代，日本及台湾的资产泡沫传奇。台、日是八Ｏ年代两个奇葩，关键都在货币升值，热钱涌入，股市、房市大涨。一九八五年日本《广场协议》之后，日圆兑美元从二七七．五兑一美元开始展开升值行情，日圆升值带来可怕的热钱。日经指数从一九八Ｏ年代的六千多点狂涨到一九九Ｏ年的三八九五七．四四点，日经指数大涨五Ｏ一．六五％，那个时候，日本房市大涨，号称一个日本可以买下四个美国，一个东京都可以买下整个加拿大。

台湾在一九八Ｏ年代也上演一出大资金行情，一九八五年十信事件爆发，眼看台湾经济危在旦夕，但新台币却随日圆展开大升值，从四Ｏ．六兑一美元一直推升到九Ｏ年代的二十四．五二。台币每天升一分，带动大资金潮，「台湾钱淹脚目」的戏码，从淹脚目、淹膝盖到淹鼻孔。

但资金潮最后破灭，日经指数从三八九五七点反转下跌，最后跌到六四七五点；台股则从一二六八二点，一年之内，一万点不见了，最后只剩下二四八五点。泡沫吹太大，留下的后遗症都让国家经济调整陷入困难。一九九七年亚洲金融风暴，台湾创痕加深，房地产狂跌，房市大亨破产，新台币狂贬到三十五．一七兑一美元。

**九Ｏ到二ＯＯＯ年的科技泡沫**

二、进入九Ｏ年代，台日的资产泡沫变成美国高科技泡沫。一九八九年柏林围墙倒塌，网景（Netscape）揭开网路时代的梦幻传奇，美国高科技带动全世界快速发展，九Ｏ年代英特尔总裁安迪．葛洛夫宣示世界进入十倍速时代，美国的那斯达克与费城半导体指数也进入十倍速上涨的年代。

那斯达克指数在九Ｏ年代从三二二．九八点起涨，到二ＯＯＯ年写下五一三二．五二点的历史纪录，大涨了十四．八九倍；而费城半导体则从一Ｏ六．九二点狂涨到一三六二．一点，足足大涨十一．七三倍。美国科技产业独领全球风骚。

一九九七年亚洲金融风暴吹倒了房地产大亨，但是台湾却诞生了一群电子新贵。台湾连结美国科技产业的电子业崛起。台湾从半导体、ＰＣ、ＩＣ设计到相关电子零组件，在各个领域都带出很大的风潮，像是主机板的华硕曾涨到八九Ｏ元，技嘉也有过四三九元，微星涨到二八Ｏ元；ＰＣ里也有很多出类拔萃的公司，像广达涨到八五Ｏ元，英业达四二八元，鸿海三七五元，蓝天涨到三二Ｏ元；ＩＣ设计的威盛到过六二九元，联发科涨到七八三元；被动元件的禾伸堂涨到九九九元，最后跌到十六．Ｏ五元，华新科涨到三二八元；ＣＤ—Ｒ的铼德涨到三五五元，精碟涨到三五九元，讯碟涨到五一二元，中环也到过二一三元，对很多投资人来说，好像是「南柯一梦」。

其实从分类指数来看，台湾的电子业大多头在二ＯＯＯ年就已经结束了，台湾的电子分类指数在二ＯＯＯ年创下五九三．五六点的历史新纪录，此后电子分类指数在二ＯＯ到四ＯＯ点的大区间盘旋，如今只有二六五．四点，已是二ＯＯＯ年天价一半；感情上，投资人对电子股仍不舍，但多数电子产业恐怕「大势已去」。

三、进入二ＯＯＯ年之后的十年，所有的投资关键字是「中国」。二ＯＯ一年高盛的欧尼尔率先喊出BRICs的口号，从此「金砖四国」响彻云霄，印度股市最后涨到二一二Ｏ六．七七点，巴西股市创了七三九二Ｏ．三八的天价，俄罗斯也涨到二四九八．一的历史最高点，不过最传奇的仍在中国。

**二ＯＯＯ年后的中国崛起传奇**

九Ｏ年代中国开始有了股市，上海Ａ股是从二九六．五二点起涨，到Ｏ七年涨到六四二九．六八点的历史天价，上海Ｂ股则从二一．二四九点大涨到三九四．二一点；进入二ＯＯＯ年之后，中国股市也演成了全民运动；同时随着中国企业赴港上市，也带动香港股市的传奇。

从九Ｏ年代，香港恒生指数从二六九七．三八点狂涨到Ｏ七年的三一九五八．四一点。有国务院背景的红筹指数则从六五．二八点涨到七一Ｏ七．九四点；国企股更从三四九．三五点大涨到二Ｏ六Ｏ九．一点。从九七年到Ｏ七年的十年间，中国有很多基建股涨幅之惊人，实乃前所罕见。

例如，水泥的海螺水泥从Ｏ．三八港币狂涨到八十八．四港币，足足涨了二百多倍；钢铁股马鞍山从Ｏ．二Ｏ五涨到九．Ｏ八港币，轻钢新轧钢从Ｏ．三五涨到三十九．三港币，广州广船国际从Ｏ．三涨到六十八．五港币。除了钢铁股外，石油股也大涨特涨，股神巴菲特买进的第一档中国股票就是中国石油。他从一．六港币左右进场，在十五港币左右出场。在那个大波段行情中，中国石油从一．一涨到二十．二五港币，那么大型的股票，市值膨胀了二十倍，实在是相当不得了。