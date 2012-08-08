〔台湾债市〕RP利率持稳,央行未因出口不佳有任何宽松举措

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北8月8日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳,虽然7月出口表现凄惨,但未见央行有任何宽松举措,在此情形下,RP利率仍维持在既有水准,整体资金状况平平.
一证券商调度人士指出,虽然出口表现差,但通膨问题却令央行陷入两难,预料本月难见央行再调整代收隔拆利率,下月或因要召开第三季理监事会议,届时才有调整机会.
"他(央行)最近冲销的力道还增加呢!"该人士说.
另一银行交易员则称,感觉今日资金平稳,寿险有因应周五公债交割而预先走钱,但无碍于调度.
财政部上日公布7月出口金额较上年同期衰退11.6%,明显劣于市场预估的衰退7.87%,亦为连续五个月出现衰退.因资通讯产品出口持续减少.[nST0536381]
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.
交易商表示,周五有300亿台币的20年公债101/7交割.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI