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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 11:04 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,央行未因出口不佳有任何宽松举措

路透台北8月8日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳,虽然7月出口表现凄惨,但未见央行有任何宽松举措,在此情形下,RP利率仍维持在既有水准,整体资金状况平平.

一证券商调度人士指出,虽然出口表现差,但通膨问题却令央行陷入两难,预料本月难见央行再调整代收隔拆利率,下月或因要召开第三季理监事会议,届时才有调整机会.

"他(央行)最近冲销的力道还增加呢!"该人士说.

另一银行交易员则称,感觉今日资金平稳,寿险有因应周五公债交割而预先走钱,但无碍于调度.

财政部上日公布7月出口金额较上年同期衰退11.6%,明显劣于市场预估的衰退7.87%,亦为连续五个月出现衰退.因资通讯产品出口持续减少.[nST0536381]

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.

交易商表示,周五有300亿台币的20年公债101/7交割.(完)

--记者 董永年; 审校 黄凯

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