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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 10:59 BJT

〔日本债市〕公债价格连跌三日,受欧洲央行行动的希望和国内忧虑影响

路透东京8月8日电---日本政府公债价格周三连续第三日下跌;指标债收益率(殖利率)升至五周高点,受欧洲央行采取正面举措解决欧洲债务危机的希望,以及对于国内政治角力的担忧推升.

9月10年期日债期货2JGBv1早盘收低0.26点至143.81,而12月期约则跌0.42点至143.58.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC升3.5个基点至0.810%,为7月5日以来最高水准.

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