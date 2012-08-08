〔路透专访〕花旗集团计划未来三年在中国的分行家数成长一倍--高管

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透上海8月7日电---花旗集团(C.N)计划未来三年在中国的分行家数要成长一倍至100家,突显出其奋力进军中国零售银行市场.
甫于6月升任全球零售银行总裁的Jonathan Larsen,在担任该职务后的首次专访中表示,尽管中国经济放缓构成短期挑战,但长期前景依旧强劲.
这次花旗首次以驻亚洲高管来担任该职位,突显出对亚洲地区的重视.花旗亚洲零售事业2011年净利20亿美元,占了该行总地区获利的一半.
花旗目前在中国13个城市中有50家分支机构;Larsen表示,"我们在过去三年已成长一倍.我们希望未来三年也能成长一倍,但成长的速度受制于新分行得到监管机构批准的速度."
他不愿透露银行在中国扩张时计划投资多少.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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