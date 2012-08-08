〔企业并购〕Heineken收购虎牌啤酒交易,遭遇泰国富豪强势竞价挑战

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡/伦敦8月7日电---荷兰啤酒商Heineken(HEIN.AS)欲以60亿美元取得亚太酿酒(APB)APBB.SI控制权的计画,面临泰国第二大富豪苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)家族关系集团的挑战,这可能迫使Heineken必须提高价格.
Heineken为全球第三大啤酒商,APB则是虎牌啤酒制造商,是亚洲成长速度最快的啤酒商之一.Heineken必须决定是否要提高出价,或是冒险可能让苏旭明取得APB的控制权.
上周五Heineken同意买下新加坡星狮集团(F&N)(FRNM.SI)在APB的持股,但苏旭明的关系集团Kindest Place Groups周二提出更高价格,欲买下星狮在APB的7.3%直接持股.
Kindest Place Groups由苏旭明女婿所有,周二意外出价每股55坡元,要买下星狮在APB的直接持股,这个价格比Heineken上周宣布的协议价格高出5坡元.星狮控制APB约40%股权,多数是透过一家与Heineken合资的企业持有.
Heineken控制APB的42%股权,上周同意以每股50坡元,买下星狮的APB股权,这批股权等于价值51亿坡元(41亿美元).如果加上收购其他小股东持股部分,这起购股案价值约达60亿美元.
面对抢亲局面,Heineken坚称自己的收购要约优于泰国对手.
"我们深信我们的收购要约更好,为股东提供更多价值,"Heineken发言人称.
Heineken股价周二收跌2.4%,至44.38欧元,投资人担心收购案可能变成价格战,泰国对手可能抢下APB控制权,或是让持股卖到更高的价格.
"经过这个最新变化,Heineken目前的出价将会失败.它必须开出高于每股55坡元,可能要每股60坡元,才能赢过泰国对手,"新加坡DMG & Partners Securities分析师Goh Han Peng称.
如果泰国对手Kindest Place的出价胜出,它将控制APB逾15%股权.Kindest Place上个月已经达成协议,以每股45坡元价格,向新加坡华侨银行(OCBC.SI)及大东方控股(GELA.SI)买下APB的7.9%股权.(完)
--编译 蔡美珍;审校 吴云凌
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI