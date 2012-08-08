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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 11:27 BJT

〔日本股市〕日经指数连三日上涨,迈向9,000点大关

路透东京8月8日电---日本股市日经指数周三连续第三日上涨,测试9,000点心理关卡,因各国央行料将有新一轮的刺激举措,因而对出口股有所期待;夏普股价回升.

投资人充满"冒险"士气,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)高层官员的谈话,美元和欧元兑日圆走强,让日本出口股进一步弹升.

日经指数.N225早盘上涨1.6%,至8,946.65,升破75日移动均线切入位,上看200日均线切入位8,956点.过去两个交易日大涨2.9%.上次日经指数来到9,000点关卡是在7月初.

出口商日产汽车(7201.T)、本田汽车(7267.T)及工业机器人制造商Fanuc Corp (6954.T)受追捧,涨幅在1.7-3.1%之间.

夏普(6753.T)一度大涨8.7%,自过去两日暴跌32%后反弹.

东证股价指数.TOPX上涨1.3%至752.99.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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